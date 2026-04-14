EUREX/DAX-Future mit kleinem Minus

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8:17 Uhr 24 auf 24.078 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.118 und das Tagestief bei 24.041 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 615 Kontrakte.

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April 14, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)