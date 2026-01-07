|
07.01.2026 08:26:39
EUREX/DAX-Future mit kleinem Plus
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.14 Uhr um 10 auf 25.121 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.133 und das -tief bei 25.079 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 699 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 07, 2026 02:27 ET (07:27 GMT)
