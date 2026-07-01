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01.07.2026 08:17:40
EUREX/DAX-Future mit kleinem Plus
DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.15 Uhr um 25 auf 25.161 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.171 und das -tief bei 25.098 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 432 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2026 02:18 ET (06:18 GMT)
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