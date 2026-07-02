02.07.2026 08:17:40

EUREX/DAX-Future praktisch unverändert

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.09 Uhr um 5 auf 25.209 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.294 und das -tief bei 25.129 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 393 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 02:18 ET (06:18 GMT)

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Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
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