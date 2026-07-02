EUREX/DAX-Future praktisch unverändert

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.09 Uhr um 5 auf 25.209 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.294 und das -tief bei 25.129 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 393 Kontrakte.

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July 02, 2026 02:18 ET (06:18 GMT)