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25.05.2026 08:12:39
EUREX/DAX-Future weiter fest
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.10 Uhr um 257 auf 25.227 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.276 und das Tagestief bei 25.073 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.095 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 25, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)
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