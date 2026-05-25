EUREX/DAX-Future weiter fest

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.10 Uhr um 257 auf 25.227 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.276 und das Tagestief bei 25.073 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.095 Kontrakte.

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May 25, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)