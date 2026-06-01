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01.06.2026 08:36:41
EUREX/DAX-Futures etwas leichter
DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich die DAX-Futures im frühen Handel am Montag. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 32 auf 25.147 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.181 und das Tagestief bei 25.113 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 660 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 01, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)
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