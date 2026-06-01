EUREX/DAX-Futures etwas leichter

DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich die DAX-Futures im frühen Handel am Montag. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 32 auf 25.147 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.181 und das Tagestief bei 25.113 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 660 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)