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26.05.2026 06:03:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leichter
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 71 auf 25.376 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.395 und das Tagestief bei 25.293 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 353 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 26, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)
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