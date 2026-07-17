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17.07.2026 08:36:41
EUREX/DAX-Futures leichter
DOW JONES--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Der September-Kontrakt verliert 123 auf 24.854 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.933 und das Tagestief bei 24.715 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 825 Kontrakte.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 17, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)
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