EUREX/DAX-Futures leichter

DOW JONES--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Der September-Kontrakt verliert 123 auf 24.854 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.933 und das Tagestief bei 24.715 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 825 Kontrakte.

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July 17, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)