EUREX/DAX-Futures mit Abgaben

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.15 Uhr 37 auf 25.189 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.268 und das Tagestief bei 25.185 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 613 Kontrakte.

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July 10, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)