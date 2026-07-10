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10.07.2026 08:16:40
EUREX/DAX-Futures mit Abgaben
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.15 Uhr 37 auf 25.189 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.268 und das Tagestief bei 25.185 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 613 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 10, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)
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