EUREX/DAX-Futures mit kleinen Abgaben

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8 Uhr 31 auf 23.257 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.294 und das Tagestief bei 23.207 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 426 Kontrakte.

November 25, 2025 02:03 ET (07:03 GMT)