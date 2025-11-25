|
25.11.2025 08:03:43
EUREX/DAX-Futures mit kleinen Abgaben
DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8 Uhr 31 auf 23.257 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.294 und das Tagestief bei 23.207 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 426 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 25, 2025 02:03 ET (07:03 GMT)
