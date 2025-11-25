25.11.2025 08:03:43

EUREX/DAX-Futures mit kleinen Abgaben

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8 Uhr 31 auf 23.257 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.294 und das Tagestief bei 23.207 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 426 Kontrakte.

November 25, 2025 02:03 ET (07:03 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor tieferem Start -- DAX knapp im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag etwas leichter erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte unterdessen etwas tiefer starten. In Fernost sind am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

