EUREX/DAX-Futures mit leichtem Plus - Ruhiges Geschäft

DOW JONES--Mit leichten Kursgewinnen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Große Kursausschläge werden vom Handel bis zur EZB-Sitzung am Donnerstag nicht erwartet. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 38 auf 24.159 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.180 und das Tagestief bei 24.080 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.348 Kontrakte. Auch im neuen März-Kontrakt gehen nur rund 500 Kontrakte um.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 02:36 ET (07:36 GMT)