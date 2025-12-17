|
17.12.2025 08:35:42
EUREX/DAX-Futures mit leichtem Plus - Ruhiges Geschäft
DOW JONES--Mit leichten Kursgewinnen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Große Kursausschläge werden vom Handel bis zur EZB-Sitzung am Donnerstag nicht erwartet. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 38 auf 24.159 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.180 und das Tagestief bei 24.080 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.348 Kontrakte. Auch im neuen März-Kontrakt gehen nur rund 500 Kontrakte um.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 17, 2025 02:36 ET (07:36 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.