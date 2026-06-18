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18.06.2026 08:35:41
EUREX/DAX-Futures vor Verfalltag knapp behauptet
DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Der Juni-Kontrakt verliert 37 auf 24.897 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.063 und das Tagestief bei 24.831 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.100 Kontrakte, fast ebensoviel im neuen September-Kontrakt. Im Fokus stehen Bewegungen rund um den Großen Verfalltag am Freitag. Als positives Zeichen wird gewertet, dass der Juni-Kontrakt bereits versucht hatte, über die 25.000er-Marke zu klettern. Diese war als Deckel für den Verfall gesehen worden.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 18, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)
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