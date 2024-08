EUREX/Renten-Futures etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Marginal leichter zeigen sich am Mittwochmorgen die deutschen Renten-Futures. Die Märkte warten auf Aussagen von der Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole, die am Donnerstag beginnt. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 6 Ticks auf 134,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,80 Prozent und das Tagestief bei 134,59 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.138 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 6 Ticks auf 137,06 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 117,87 Prozent.

August 21, 2024 02:31 ET (06:31 GMT)