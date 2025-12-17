|
17.12.2025 08:36:42
EUREX/Renten-Futures warten auf EU-Inflationsdaten
DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die Renten-Futures am Mittwochmorgen. Vor Veröffentlichung der EU-Inflationsdaten am Vormittag erwarten Händler keine großen Aktivitäten am Anleihemarkt. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 12 Ticks auf 127,75 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,79 Prozent und das Tagestief bei 127,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 38.120 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 18 Ticks auf 110,54 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 116,2 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 17, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)
