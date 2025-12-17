17.12.2025 08:36:42

EUREX/Renten-Futures warten auf EU-Inflationsdaten

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die Renten-Futures am Mittwochmorgen. Vor Veröffentlichung der EU-Inflationsdaten am Vormittag erwarten Händler keine großen Aktivitäten am Anleihemarkt. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 12 Ticks auf 127,75 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,79 Prozent und das Tagestief bei 127,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 38.120 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 18 Ticks auf 110,54 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 116,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen