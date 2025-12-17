EUREX/Renten-Futures warten auf EU-Inflationsdaten

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die Renten-Futures am Mittwochmorgen. Vor Veröffentlichung der EU-Inflationsdaten am Vormittag erwarten Händler keine großen Aktivitäten am Anleihemarkt. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 12 Ticks auf 127,75 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,79 Prozent und das Tagestief bei 127,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 38.120 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 18 Ticks auf 110,54 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 116,2 Prozent.

