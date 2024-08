EUREX/Stabilisierung im Bund-Future hält an

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Mittwoch im Verlauf nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 17 Ticks auf 133,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,61 Prozent und das -tief bei 133,36 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 43.312 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 11 Ticks auf 117,49 Prozent. Im Vormittag richtet sich für die Zinsstrategen der Helaba der Fokus der Marktteilnehmer auf die französischen Verbraucherpreise (+2,3% zum Vorjahr) und die Schnellschätzung der EWU-Teuerung. Der Inflationsdruck hat in Spanien nachgelassen, in Deutschland ist er hingegen gestiegen. Auf EWU-Ebene wird eine unveränderte Inflationsrate von 2,5 Prozent erwartet. Dies sollte die EZB nicht davon abhalten, die Leitzinsen im September noch einmal zu senken.

July 31, 2024 02:54 ET (06:54 GMT)