EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 85,09 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 117,523 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2024 auf 60,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 072,51 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 072,51 EUR entspricht einer negativen Performance von 29,27 Prozent.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 119,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at