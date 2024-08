EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 81,70 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 122,399 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 741,74 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 29.07.2024 auf 55,08 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 6 741,74 EUR, was einer negativen Performance von 32,58 Prozent entspricht.

Insgesamt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zuletzt 114,78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

