Europol: Über 100 Festnahmen wegen Lebensmittelbetrugs

DEN HAAG (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Lebensmittel-Betrug haben Ermittler in einer europaweiten Aktion Europol zufolge elf Verbrecherbanden ausgehoben und Waren im Wert von 91 Millionen Euro vom Markt genommen. 104 Verdächtige seien festgenommen worden, teilte Europol in Den Haag mit. 22.000 Tonnen Nahrungsmittel und etwa 850.000 Liter Flüssigkeiten wurden dem Bericht zufolge beschlagnahmt.

Polizei, Zollfahndung und Nahrungsmittel-Kontrolleure aus 29 Ländern, darunter auch Deutschland, sowie die EU-Justizbehörde Eurojust und Europol waren an der Aktion beteiligt. Sie richtete sich gezielt gegen Waren-Betrug, Verfälschung von Marken und Haltbarkeitsdaten sowie das Panschen von Wein und Öl . Europol warnt, dass Lebensmittel-Betrug eine Gefahr für die Volksgesundheit darstellt.

Haltbarkeitsdaten gefälscht

Kriminelle verfälschen laut Europol auch die Haltbarkeitsdaten von Lebensmitteln. So seien Daten auf Waren, die nicht mehr für den Verkauf oder Verzehr geeignet waren, ausradiert oder Produkte mit neu gedruckten Etiketten versehen worden. Die neu ausgezeichneten Waren werden Europol zufolge dann wieder in die Verkaufskette geschleust.

Falscher Rotwein für 15.000 Euro

Bei Marken-Fälschungen geht es dem Bericht zufolge vor allem um Olivenöl und Wein. In Italien waren demnach 42 Tonnen gepanschtes Olivenöl sichergestellt worden. Französische Ermittler nahmen laut Europol gemeinsam mit ihren italienischen Kollegen auch eine Bande fest, die in Italien französischen Rotwein gefälscht hatte und dann für bis zu 15.000 Euro pro Flasche an renommierte Weinhändler verkaufte. Die spanische Polizei hatte zum Beispiel eine Bande festgenommen, die minderwertigen Thunfisch falsch ausgezeichnet hatte./xx/DP/men