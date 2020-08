Euroraum-Wirtschaftsstimmung im August weiter erholt

Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 87,0 Punkte von 82,4 im Vormonat.

Der Anstieg war stärker als erwartet: Volkswirte hatten nur mit einem Indexanstieg auf 85,0 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator erhöhte sich auf 86,9 Punkte von 81,9 im Vormonat.

In beiden Regionen hat die Wirtschaftsstimmung nun rund 60 Prozent der Einbußen von März und April aufgeholt. Im Euroraum resultierte die Erholung aus einer anhaltenden Verbesserung in der Industrie, im Einzelhandel und insbesondere im Dienstleistungsbereich. Im Gegensatz dazu war das Vertrauen im Baugewerbe leicht rückläufig und blieb unter den Verbrauchern weitgehend stabil.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf minus 12,7 Punkte von minus 16,2 im Vormonat. Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf minus 14,3 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde eine Steigerung auf minus 14,7 Punkte von minus 15,0 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

Innerhalb der größten Volkswirtschaften der Eurozone stieg die Wirtschaftsstimmung in Frankreich deutlich (plus 9,3 Punkte), in den Niederlanden (plus 7,1), Deutschland (plus 5,9) und Italien (plus 2,7). In Spanien gab es einen Rückschlag (minus 2,5).

