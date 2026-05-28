Everest Industries legte Quartalsergebnis vor

Everest Industries lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 29,75 INR gegenüber 4,83 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,72 Prozent zurück. Hier wurden 3,27 Milliarden INR gegenüber 4,53 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 64,200 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2,280 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Everest Industries 14,17 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 17,22 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at