31.05.2026 01:00:00

Every Big Tech Company Is Solving AI the Same Way. This Stock Is Solving It Differently.

The artificial intelligence (AI) playbook is familiar by now: Build a bigger GPU cluster. Add more Blackwell chips. Throw more electricity at the problem. If the chips get hot, build the data center next to a river. If the bandwidth runs out, lay more copper. That is how Amazon, Alphabet, Microsoft, and Meta Platforms are solving AI in 2026. And it works -- until it runs into physics.One company looked at that same problem and arrived at a different answer. GlobalFoundries (NASDAQ: GFS) is betting that the real bottleneck in AI infrastructure is not compute power. It is the wire connecting the chips and replacing that wire with light.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
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