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31.05.2026 01:00:00
Every Big Tech Company Is Solving AI the Same Way. This Stock Is Solving It Differently.
The artificial intelligence (AI) playbook is familiar by now: Build a bigger GPU cluster. Add more Blackwell chips. Throw more electricity at the problem. If the chips get hot, build the data center next to a river. If the bandwidth runs out, lay more copper. That is how Amazon, Alphabet, Microsoft, and Meta Platforms are solving AI in 2026. And it works -- until it runs into physics.One company looked at that same problem and arrived at a different answer. GlobalFoundries (NASDAQ: GFS) is betting that the real bottleneck in AI infrastructure is not compute power. It is the wire connecting the chips and replacing that wire with light.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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