Evolution Gaming Group Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Evolution Gaming Group Un lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,47 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 600,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 548,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at