Evonik verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Evonik äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 EUR gegenüber 0,480 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,39 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,83 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at