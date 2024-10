EVOTEC-Aktie zieht an: EVOTEC kann Millionen-Zahlung von Bristol-Myers Squibb einstreichen

Wissenschaftliche Erfolge würden den Ausbau der Pipeline sogenannter Molecular Glue Degrader in Bereichen außerhalb der Onkologie vorantreiben und hätten eine Zahlung von 50 Millionen US-Dollar (46,2 Mio Euro) an EVOTEC ausgelöst, teilte das Hamburger Unternehmen am Mittwoch mit. EVOTEC und Bristol-Myers Squibb begannen ihre strategische Partnerschaft im Bereich Proteinabbau im Jahr 2018 und weiteten sie 2022 aus.

Im XETRA-Handel gewinnt die EVOTEC-Aktie zeitweise 8,84 Prozent auf 6,47 Euro.

/mis/jha/

HAMBURG (dpa-AFX)