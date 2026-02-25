El Paso Electric Aktie
WKN: 863405 / ISIN: US2836778546
|
25.02.2026 23:31:33
Excelerate Energy, Inc. Profit Rises In Full Year
(RTTNews) - Excelerate Energy, Inc. (EE) announced earnings for its full year that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $167.01 million, or $1.28 per share. This compares with $153.03 million, or $1.27 per share, last year.
Excluding items, Excelerate Energy, Inc. reported adjusted earnings of $199.29 million or $1.52 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 44.2% to $1.228 billion from $851.43 million last year.
Excelerate Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $167.01 Mln. vs. $153.03 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $1.27 last year. -Revenue: $1.228 Bln vs. $851.43 Mln last year.
