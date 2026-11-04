El Paso Electric Aktie
WKN: 863405 / ISIN: US2836778546
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04.11.2026 23:23:47
Excelerate Energy, Inc. Q3 Income Advances
(RTTNews) - Excelerate Energy, Inc. (EE) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $14.234 million, or $0.44 per share. This compares with $13.952 million, or $0.43 per share, last year.
Excluding items, Excelerate Energy, Inc. reported adjusted earnings of $60.001 million or $0.44 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 24.0% to $297.210 million from $391.044 million last year.
Excelerate Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.234 Mln. vs. $13.952 Mln. last year. -EPS: $0.44 vs. $0.43 last year. -Revenue: $297.210 Mln vs. $391.044 Mln last year.
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