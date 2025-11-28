Exco Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Exco Technologies gab am 26.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Exco Technologies 0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Exco Technologies im vergangenen Quartal 150,7 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Exco Technologies 155,5 Millionen CAD umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,630 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,760 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Exco Technologies im vergangenen Geschäftsjahr 615,26 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Exco Technologies 637,79 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at