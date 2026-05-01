Exco Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Exco Technologies hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,15 Prozent auf 157,6 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 166,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at