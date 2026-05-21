Exicom Tele-Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Exicom Tele-Systems hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,03 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,960 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Exicom Tele-Systems 3,88 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -20,350 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Exicom Tele-Systems ein EPS von -8,770 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 11,52 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 32,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at