Exsitec präsentierte Quartalsergebnisse

Exsitec hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,44 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,03 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,87 Prozent auf 237,9 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at