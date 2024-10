EZB/Lane sieht keine dramatische Abschwächung der Wirtschaft

Von Paul Hannon

LONDON/WASHINGTON (Dow Jones)--Die Wirtschaft der Eurozone schwächt sich nach Aussage von Philip Lane, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht rapide ab, es gebe aber Fragen, ob die erwartete Erholung wirklich in Gang sei. "Wir haben keine dramatische Abschwächung der Wirtschaft in der Eurozone", sagte Lane bei einer Veranstaltung des Internationalen Bankenverbands IIF. Die Zentralbank hatte im September prognostiziert, dass sich das Wachstum im nächsten Jahr beschleunigen würde, doch eine Reihe von jüngsten Umfragen und Wirtschaftsdaten deutet eher in Richtung einer Stagnation. Lane sagte, diese Umfragen stimmten nicht ganz mit den Prognosen der EZB überein, deuteten aber nicht auf eine wesentliche Verschlechterung der Aussichten hin.

Die EZB geht davon aus, dass der Verbrauch der privaten Haushalte steigen wird, da die hohen Lohnerhöhungen einen Teil der Kaufkraft wiederherstellen, die während des Inflationsanstiegs, der 2021 begann und 2022 seinen Höhepunkt erreichte, verloren ging. Unter anderem die Sorge um das Wachstum veranlasste die EZB jedoch, ihren Leitzins im September zu senken - die erste Zinssenkung in Folge seit 2011.

Lane sagte, dass die politischen Entscheidungsträger weiterhin auf Daten reagieren würden, und zwar auf "agile" Weise.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2024 11:09 ET (15:09 GMT)