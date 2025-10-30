Fabtech Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fabtech Technologies hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,32 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 1,21 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 287,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at