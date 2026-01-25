|
25.01.2026 15:34:16
Fangzhou Projects 30% Revenue Growth In 2025
(RTTNews) - Fangzhou Inc. announced that it expects revenue for the year ended December 31, 2025 to be in the range of approximately RMB3.50 billion to RMB3.55 billion, reflecting a growth of about 30.0% compared to RMB2.707 billion recorded in 2024.
The Group also anticipates a net profit of approximately RMB7 million to RMB10 million for the reporting period, marking a significant turnaround from the net loss before taxation of RMB854.9 million in the previous year.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.