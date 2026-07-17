Galilee Energy Aktie
WKN DE: A1CZ2H / ISIN: AU000000GLL4
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17.07.2026 07:47:20
Far-right AfD threatens eastern Germany's energy transition
Germany's far-right AfD wants to revive coal and nuclear power and curb non-EU immigration. Businesses in eastern Germany warn that its policies could harm the economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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