Transition Aktie
WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8
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28.07.2026 15:07:20
Far-right AfD threatens eastern Germany's energy transition
Germany's far-right AfD wants to revive coal and nuclear power and curb non-EU immigration. Businesses in eastern Germany warn that its policies could harm the economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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