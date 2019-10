Faurecia will SAS-JV mit Continental komplett übernehmen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Autozulieferer Faurecia will das mit dem deutschen Wettbewerber Continental geführte Joint-Venture SAS vollständig übernehmen. Man werde den 50-prozentigen Continental-Anteil an SAS für 225 Millionen Euro kaufen, teilte Faurecia am Montag mit. Das 1996 gegründete Gemeinschaftsunternehmen dürfte 2019 rund 700 Millionen Euro umsetzen. Die Transaktion soll Anfang kommenden Jahres abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2019 02:38 ET (06:38 GMT)