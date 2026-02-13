Fedders Lloyd legte Quartalsergebnis vor

Fedders Lloyd hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,25 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,32 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fedders Lloyd 796,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 886,9 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at