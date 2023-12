FedEx senkt Umsatzprognose - FedEx-Aktie fällt deutlich und zieht UPS und DHL mit abwärts

Im US-Handel am Mittwoch an der NYSE sackten die Aktien von FedEx 12,06 Prozent auf 246,25 US-Dollar ab. Die Ankündigung, für eine weitere Milliarde Dollar eigene Anteilscheine zurückzukaufen, konnte die Stimmung an der Börse offenbar nicht heben.

FedEx hatte im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von 2,6 Prozent auf 22,2 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Der Gewinn stieg hingegen angetrieben unter anderem von einem Kostensenkungsprogramm unter dem Strich um 14 Prozent auf 900 Millionen Dollar. Analysten hatten im Schnitt jeweils mit mehr gerechnet.

FedEx senkte zudem seine Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr und rechnet nun mit einem Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich. Zuvor hatte das Unternehmen auf Erlöse auf Vorjahresniveau gehofft.

Schwacher FedEx-Bericht zieht auch UPS und DHL herunter

Der enttäuschende Quartalsbericht von FedEx gepaart mit dem gekürzten Ausblick des US-Logistikkonzerns haben am Mittwoch auch Bedenken für die Branche geweckt. Die Aktien des US-Wettbewerbers United Parcel Service gerieten in den Sog und verloren 2,88 Prozent auf 156,97 US-Dollar. In Europa erwischte es ebenfalls einige Konkurrenten - darunter DHL. Aktien des Unternehmens verloren im XETRA-Handel 1,93 Prozent auf 44,87 Euro. Der deutsche Wettbewerber hatte sich bereits Anfang November pessimistischer zum laufenden Jahr geäußert und wegen der verhaltenen Konjunkturerholung auch mittelfristig seine Ziele gesenkt.

Analyst Jordan Alliger von der US-Bank Goldman Sachs bemängelte dabei vor allem die Profitabilität im Expressgeschäft des Logistikdienstleisters.

Auch die US-Bank JPMorgan sprach von schwachen Resultaten der Amerikaner für das zweite Quartal und kritisierte zudem den Ausblick. Ihr Fachmann Brian Ossenbeck geht nun davon aus, dass die Markterwartungen auch an das laufende dritte Quartal sinken dürften. Der Bericht lasse zudem überwiegend negative Rückschlüsse auf den Konkurrenten UPS zu, da Fedex auf eine schwächere Nachfrage im heimischen Expressgeschäft verwiesen habe, aber auch für internationale Fracht. Analyst Thomas Wadewitz von der UBS hatte derweil eher auf eine positive Überraschung von Fedex für das zweite Quartal gesetzt - und wohl auch einige Anleger. Die Kostensenkungen des Konzerns sieht der Branchenfachmann indes als mögliche Kursstütze für FedEx.

