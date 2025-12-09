Ferguson Aktie
WKN DE: A2PG87 / ISIN: JE00BJVNSS43
|
09.12.2025 13:19:22
Ferguson Enterprises Inc. Q1 Income Advances
(RTTNews) - Ferguson Enterprises Inc. (FERG) released a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $570 million, or $2.90 per share. This compares with $470 million, or $2.34 per share, last year.
Excluding items, Ferguson Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $559 million or $2.84 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.1% to $8.169 billion from $7.772 billion last year.
Ferguson Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $570 Mln. vs. $470 Mln. last year. -EPS: $2.90 vs. $2.34 last year. -Revenue: $8.169 Bln vs. $7.772 Bln last year.
