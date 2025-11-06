Ferrari veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ferrari veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,10 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25,91 ARS erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,56 Prozent auf 2 746,17 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 699,76 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at