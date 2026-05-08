Ferroglobe legte Quartalsergebnis vor

Ferroglobe veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Ferroglobe mit einem Umsatz von insgesamt 347,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at