Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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20.06.2026 06:00:30
Fertiliser prices tumble as traders look beyond Middle East disruption
Urea back to prewar levels but drop in demand ‘is not good news’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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