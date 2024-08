Feuerwehreinsätze nach Starkregen im Süden Niedersachsens

HANN. MÜNDEN (dpa-AFX) - Im Süden Niedersachsens hat es nach Starkregen zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen vollgelaufener Keller gegeben. In Hann. Münden bei Kassel seien außerdem in der Nacht zu Sonntag mehrere Straßen wegen Überflutung gesperrt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage. Seit Samstagabend habe es in Hann. Münden bereits mehr als 50 Einsätze wegen vollgelaufener Keller gegeben. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. Der durch den Starkregen entstandene Sachschaden ist den Angaben zufolge noch unklar.

Auf der Bundesstraße 80 ist in der Nacht aufgrund des starken Regens ein Teil eines Hanges auf die Straße gerutscht und hat ein Auto erfasst. Zwei Menschen mussten nach Angaben einer Polizeisprecherin aus dem Wagen befreit werden. Sie blieben unverletzt. Die Straße im Ortsteil Hilwartshausen wird voraussichtlich noch bis zum Montag gesperrt bleiben./clk/DP/he