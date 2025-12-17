GS Aktie
WKN: A0B629 / ISIN: KR7078931003
|
17.12.2025 11:42:00
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die IHS Nr. 2 GS GmbH
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 17. Juli 2025 ein erneutes Ordnungsgeld in Höhe von 625 Euro zulasten der IHS Nr. 2 GS GmbH festgesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GS Corpmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu GS Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GS Corp
|47 900,00
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.