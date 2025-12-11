Diamond Hill Investment Group Aktie

WKN: 792613 / ISIN: US25264R2076

11.12.2025 14:02:51

First Eagle To Acquire Diamond Hill

(RTTNews) - Diamond Hill Investment Group (DHIL) and First Eagle Investments have entered into a definitive agreement under which First Eagle will acquire all outstanding shares of Diamond Hill for $175 per share in an all-cash transaction valuing Diamond Hill at approximately $473 million.

Following the close of the transaction, Diamond Hill will maintain its headquarters in Columbus and operate under existing brand, with no changes to its investment philosophy or process. Pro forma for the transaction, First Eagle's total Assets Under Management and Assets Under Advisement are approximately $208 billion as of September 30, 2025.

Shares of Diamond Hill are up 43% to $168.00 in pre-market trade on Thursday.

Aktien in diesem Artikel

Diamond Hill Investment Group IncShs 169,74 44,48% Diamond Hill Investment Group IncShs

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

