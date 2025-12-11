Diamond Hill Investment Group Aktie
WKN: 792613 / ISIN: US25264R2076
|
11.12.2025 14:02:51
First Eagle To Acquire Diamond Hill
(RTTNews) - Diamond Hill Investment Group (DHIL) and First Eagle Investments have entered into a definitive agreement under which First Eagle will acquire all outstanding shares of Diamond Hill for $175 per share in an all-cash transaction valuing Diamond Hill at approximately $473 million.
Following the close of the transaction, Diamond Hill will maintain its headquarters in Columbus and operate under existing brand, with no changes to its investment philosophy or process. Pro forma for the transaction, First Eagle's total Assets Under Management and Assets Under Advisement are approximately $208 billion as of September 30, 2025.
Shares of Diamond Hill are up 43% to $168.00 in pre-market trade on Thursday.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diamond Hill Investment Group IncShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Diamond Hill Investment Group IncShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Diamond Hill Investment Group IncShs
|169,74
|44,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.