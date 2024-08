First Energy Service vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Energy Service hat am 08.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,06 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -6,660 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,39 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,13 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 38,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 17,47 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 16,95 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at