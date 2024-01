First Financial Bankshares veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

First Financial Bankshares gab am 26.01.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,320 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,86 Prozent zurück. Hier wurden 119,5 Millionen USD gegenüber 132,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,39 USD beziffert. Im Vorjahr hatte First Financial Bankshares 1,64 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,74 Prozent auf 491,81 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 533,08 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 505,89 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at