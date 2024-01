First Foundation legte Quartalsergebnis vor

First Foundation hat am 25.01.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,050 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Foundation 0,350 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 56,4 Millionen USD – eine Minderung von 31,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 81,9 Millionen USD eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,320 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat First Foundation mit einem Umsatz von insgesamt 251,66 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 372,06 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -32,36 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,278 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 258,06 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at