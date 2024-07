First Lady kommentiert Biden-Rückzug mit zwei Herzen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Jill Biden hat den Rückzug ihres Ehemannes aus dem US-Präsidentschaftsrennen zunächst mit einem Emoji kommentiert. Die First Lady repostete über ihren privaten Account auf der Plattform X den entsprechenden Beitrag von US-Präsident Joe Biden mit zwei pinken Herzen. Kurz zuvor hatte dieser über die sozialen Medien Instagram, Facebook und X verkündet, bei der Wahl im November nicht länger für eine zweite Amtszeit anzutreten. In den vergangenen Wochen war der 81-Jährige wegen seines Alters und seines mentalen Zustandes in der eigenen Partei massiv unter Druck geraten. Bidens Rückzug so kurz vor der Wahl ist eine dramatische Wende und verursacht weiteres Chaos in einem ohnehin historischen US-Wahljahr./gei/DP/zb