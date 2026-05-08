First Pacific Bancorp Q1 Profit Retreats

(RTTNews) - First Pacific Bancorp (FPBC) announced earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line came in at $0.452 million, or $0.10 per share. This compares with $0.558 million, or $0.13 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 1.0% to $6.13 million from $6.19 million last year.

First Pacific Bancorp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.452 Mln. vs. $0.558 Mln. last year. -EPS: $0.10 vs. $0.13 last year. -Revenue: $6.13 Mln vs. $6.19 Mln last year.